Поліція просить допомогти ідентифікувати загиблих
До моргів Київської області в період з 15 червня по 27 липня надійшло понад 270 тіл загиблих з різних областей України, в тому числі з території металургійного комбінату «Азовсталь».
Тіла оглянуті, втім більшість з них лишається невстановленими. З метою ідентифікації загиблих в слідчому управлінні поліції Київщини визначені слідчі та спецномер телефону для пошуку рідних.
Якщо ви розшукуєте близьких, сформуйте смс, або повідомлення в «Viber» «WhatsApp» «Telegram» на цей номер +380936684014,
важливо додати фото, в тому числі особливих прикмет, татуювань, особистих речей.
ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ТІЛА, яку потрібно вказати в повідомленні слідчим:
- Прізвище, ім’я по батькові та дата народження розшукуваної особи;
- Зріст, розмір взуття, розмір одягу;
- Наявність прикрас (обручки, ланцюжки, кулони, жетони, хрестики, годинники та інше)
- Фото зниклої особи;
- Татуювання (детальний опис) – фото;
- Особливі прикмети зовнішності (великі щілини між зубами, вставні зуби, відсутність зубів, вставлені пластини в кістки, відсутність чи зрощені пальці на ногах або руках);
- Особисті речі та документи, які могли бути при особі (телефони, паспорт, водійське посвідчення та інше);
- Номер телефону яким користувалась зникла особа;
- Номер телефону контактної особи.
Відправляйте дане повідомлення в смс, або «Viber» «WhatsApp» «Telegram» на номер +380936684014
Повідомте цю інформацію усім, хто шукає своїх близьких. Ваша допомога вкрай важлива для ідентифікації загиблих!Tweet