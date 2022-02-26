Поліція застерігає: не підіймайте підозрілі або цінні предмети

У зв’язку з військовою агресією з боку Російської Федерації на території України в інформаційних ресурсах з’являються повідомлення про виявлення небезпечних предметів. Зокрема йдеться про виявлення протипіхотних мін, заборонених міжнародним гуманітарним правом, які нагадують «метеликів».

Крім того, у повідомленнях йдеться про можливість знайти мобільний телефон чи іншу цінну річ, яка може бути замінована. Подібні знахідки можуть не лише спричинити шкоду здоров’ю людини, але й забрати її життя.

У зв’язку з цим поліцейські закликають громадян бути пильними і обережними, а також пояснити дітям необхідність бути уважними та не чіпати підозрілі предмети. Про виявлення подібних підозрілих знахідок слід повідомити до найближчого відділу поліції, штабу територіальної оборони або органу влади.