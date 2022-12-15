Понад 4000 росіян звернулись до проекту «Хочу жити», щоб здатися в полон

Більш як 4300 російських військових звернулися до проекту “Хочу жити” з приводу добровільної здачі в український полон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника проекту “Хочу жити” Віталія Матвієнка в ефірі телеканалу Freedom ..

“Щодо кількості звернень. Ця цифра з моменту старту проекту “Хочу жити” становить 4300 звернень”, – розповів речник.

Матвієнко зазначив, що в основному до проекту звертаються російські військовослужбовці чи мобілізовані, які вже вирішили здатися в полон або цікавляться, як це зробити.

Спікер додав, що з військовослужбовцями та мобілізованими РФ проводяться всі необхідні роботи для того, щоб ця процедура була безпечною.