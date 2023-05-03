Посольство США в Україні попереджає про підвищену загрозу російських ракетних ударів

Востаннє подібне попереджнння американське посольство робило 23 лютого.

В Україні існує підвищена загроза ракетних атак з боку Російської Федерації. Йдеться зокрема про Київ та Київську область.

Відповідне попередження опублікувало Посольство Сполучених Штатів Америки в Україні. Американців закликали уважно слідкувати за сигналами повітряної тривоги та не нехтувати загрозою і перебувати в укриттях чи користуватися правилом двої стін.

“На тлі нещодавнього зростання кількості ударів по всій Україні та підбурливої ​​риторики з боку Москви, Держдепартамент попереджає громадян США про триваючу підвищену загрозу ракетних атак, у тому числі в Києві та Київській області”, – йдеться у повідомленні.

Крім того, громадянам США радять стерегтися уламків ракет або безпілотників, які можуть бути перехоплені українськими комплексами протиповітряної оборони, оскільки їхні фрагменти теж становлять велику загрозу.

Зазначимо, що востаннє подібне попереджнння американське посольство робило 23 лютого, напередодні першої річниці повномасштабного вторгення Росії в Україну. // УНІАН