Постанови ВЛК відсьогодні оформлюватимуть онлайн

У Медичній інформаційній системі Збройних сил України став доступним електронний кабінет військово-лікарської комісії.

Як передає Укрінформ, про це міністр оборони Рустем Умєров повідомив у Фейсбуці.

«Паперові висновки відходять у минуле. Тепер вони будуть оформлюватись онлайн: швидко, просто, без бюрократії», – зазначив він.

Направлення на комісію, як інформує міністр, відтепер автоматично надходитимуть із реєстру «Оберіг» до кабінету ВЛК. Висновки комісій після оглядів військовозобов’язаних автоматично надходитимуть в «Оберіг» та швидше відображатимуться в застосунку «Резерв+». Постанови стосовно військовослужбовців зберігатимуться в Медичній інформаційній системі ЗСУ.

Умєров нагадав, що з 1 березня поточного року оформлювати електронні постанови можуть військово-лікарські комісії, які пройшли навчання. З 1 квітня це стане обов’язковим для всіх ВЛК.

Проєкт є результатом спільної роботи Міністерства оборони, Міністерства охорони здоров’я та Генерального штабу ЗСУ. Реалізований він за підтримки Офісу ефективного регулювання BRDO.

Як повідомляв Укрінформ, 31 січня стартував перший етап реформи ВЛК та стало можливим отримати електронне направлення на комісію.