«Постріляйте їх нах**»: серед російських окупантів назріває бунт проти командування (аудіо)

Окупант скаржиться, що командири дають накази стріляти по цивільних і погрожують статтею за дезертирство тим, хто залишить пост.

Частина російських солдатів готова бунтувати проти своїх командирів, які кинули їх на війну в Україну.

Про це свідчать перехоплені СБУ розмови російських загарбників.

Повідомляється, що окупанти озлоблені на власне керівництво, вони обирають з-поміж двох варіантів: розстріляти його на місці або дочекатися приїзду додому і написати «цілий том» заяв у військову прокуратуру РФ.

Один з російських вояк розповідає братові про страшні бої, потрапляння в кільце, і те, як їх забули на три доби у лісі без води та їжі. Скаржиться, що командири дають накази стріляти по цивільних і погрожують статтею за дезертирство тим, хто залишить пост.

«Наше командування, вони отримали провізію: сигарети, харчування… Знаєш, що вони зробили? Керівництво наше з’їб*лося, нах*й, нас кинуло і з’їб*лося», — каже окупант.

Брат радить їх розстрілювати за таке: «Постріляйте їх нах*й, та й усе».

Та вояка ще сумнівається: «Я приїду, то у військову прокуратуру цілий том накатаю».

Раніше в СБУ повідомляли, що командування російської окупаційної армії намагається заповнити втрати у підрозділах, відправляючи на війну солдатів-строковиків. Своїх синів-строковиків росіяни намагаються врятувати від участі у війні з Україною через російську прокуратуру. // УНІАН