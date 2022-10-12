Посилення протиповітряної оборони стане пріоритетом військової допомоги Україні, – Генсек НАТО
Столтенберг закликав партнерів надати більше засобів ППО.
Пріоритетом військової допомоги Україні стане посилення протиповітряної оборони.
Про це під час відкриття чергової зустрічі з оборони України у форматі “Рамштайн” генсек НАТО Єнс Столтенберг, пише РБК-Україна з посиланням на The Washington Post.
При цьому Столтенберг закликав партнерів надати Україні більше засобів та систем ППО через масові ракетні атаки Росії.
“Ми розглянемо, як збільшити підтримку України, і пріоритетом буде посилення протиповітряної оборони України”, – сказав Столтенберг.
Генсек НАТО назвав ракетні атаки Росії ознакою слабкості та того, що у російського диктатора Володимир Путіна закінчуються альтернативи.
“Україна має імпульс і продовжує досягати значних успіхів, тоді як Росія все частіше вдається до жахливих і невибіркових нападів на цивільне населення та критичну інфраструктуру”, – додав Столтенберг.
Нагадаємо, президент США Джо Байден пообіцяв продовжувати надавати Україні підтримку, необхідну для самооборони, включаючи передові системи ППО. Також днями в Україну надійшла перша з чотирьох систем повітряної оборони — німецький комплекс IRIS-T. // LB.ua