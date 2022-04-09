Повідомлено про підозру депутату від ОПЗЖ, якого окупанти оголосили «мером» Маріуполя

Зраднику Костянтину Іващенку загрожує довічне ув’язнення.

Служба безпеки України повідомила про підозру колаборанту Росіїї — депутату Маріупольської міської ради від ОПЗЖ Костянтину Іващенку, який добровільно перейшов на бік російських загарбників, і якого окупанти оголосили «мером» міста.

Про це повідомив речник СБУ Артем Дехтяренко.

Наразі під керівництвом збройних сил Росії колаборант організовує роботу органів окупаційної влади на тимчасово підконтрольній загарбникам частині міста і називає себе «головою адміністрації міста Маріуполя».

Іващенко публічно закликає українських військових скласти зброю і не чинити опір окупантам.

Слідчі СБУ кваліфікували його дії як державну зраду. За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури йому повідомлено про підозру за ч.2 ст. 111 Кримінального кодексу. Досудове розслідування триває.

Зраднику загрожує довічне ув’язнення.

Нагадаємо, Іващенко був обраний депутатом Маріупольської міської ради від партії «Опозиційна платформа — За життя» в 2019 році.

Під час вторгнення Росії в України він підтримав окупаційні війська. За інформацією Маріупольської міськради, він виступав інформатором ворожої армії та фактично корегував обстріли критичної цивільної інфраструктури міста. 4 квітня Іващенка «призначили» виконуючим обов’язки «очільника» окупованого Маріуполя.

У Маріупольській міській раді також раніше назвали інших зрадників, це — депутати від ОПЗЖ: Хаджинов Дмитро Михайлович, Хармишев Євген Олександрович, Сотнікова Наталя Анатоліївна та Карпенко Олена Василівна. Вони не просто підтримали окупантів, а виступали інформаторами ворожої армії та фактично корегували обстріли критичної цивільної інфраструктури. // LB.ua