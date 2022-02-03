Повідомлено про підозру колишньому гранатометнику так званої «ЛНР»

За процесуального керівництва Білокуракинського відділу Сватівської окружної прокуратури Луганської області правоохоронці повідомили про підозру 39-річному мешканцю м. Лисичанськ за фактом участі в діяльності не передбаченого законом збройного формування.

За даними слідства, протягом січня-квітня 2015 року раніше судимий чоловік брав участь в діяльності так званої «ЛНР» на посаді номеру розрахунку так званого «1-го відділення гранатометного взводу 3-го мотострілкового батальйону Народної міліції ЛНР». Під час «служби» підозрюваний здійснював переміщення гранатомету між вогневими позиціями.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими відділу поліції № 1 Сватівського районного відділу поліції Головного управління Нацполіції в Луганській області.

Нагадаємо, відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Луганської обласної прокуратури

(за матеріалами Білокуракинського відділу

Сватівської окружної прокуратури Луганської області)