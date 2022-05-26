Повідомлено про підозру призначеному окупантами «керівнику «Центру зайнятості» у м. Старобільськ

Київською міською прокуратурою повідомлено про підозру у колабораційній діяльності мешканцю Луганської області, який добровільно погодився на зайняття посади, пов’язаної з виконанням організаційно-розпорядчих або адміністративно-господарських функцій у незаконних органах влади, створених на тимчасово окупованій території (ч. 5 ст. 111-1 КК України).

Слідством встановлено, що підозрюваний, перебуваючи на тимчасово окупованій території Луганської області, погодився на співпрацю з окупаційною владою.

Прийнявши пропозицію представників держави-агресора – російської федерації та представників незаконних збройних формувань «лнр», чоловік добровільно обійняв посаду виконувача обов’язків начальника так званого «Об’єднаного територіального відділення Державної установи – Республіканський центр зайнятості ЛНР у Старобільському районі».

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими ТУ ДБР, розташованого у м. Києві, за матеріалами та оперативного супроводу ДЗНД СБ України.

Київська міська прокуратура