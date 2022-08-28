Повідомлено про підозру ще одній прихильниці «руського миру» у Харкові

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За процесуального керівництва Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова повідомлено про підозру жінці за фактом виправдовування, визнання правомірною збройної агресії РФ проти України (ч. 1 ст. 436-2 КК України).

За даними слідства, у Харкові протягом березня-червня цього року жінка за власною ініціативою агітувала місцевих мешканців до підтримки «руського миру».

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Підозрювана розповідала, що РФ рятує Україну від «неонацистів». На її думку, ворожа армія має зайти до Харкова та області задля «порятунку» російськомовного населення.

Досудове розслідування проводить СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області.

Харківська обласна прокуратура

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