Повідомлено про підозру ще одній прихильниці «руського миру» у Харкові

За процесуального керівництва Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова повідомлено про підозру жінці за фактом виправдовування, визнання правомірною збройної агресії РФ проти України (ч. 1 ст. 436-2 КК України).

За даними слідства, у Харкові протягом березня-червня цього року жінка за власною ініціативою агітувала місцевих мешканців до підтримки «руського миру».

Підозрювана розповідала, що РФ рятує Україну від «неонацистів». На її думку, ворожа армія має зайти до Харкова та області задля «порятунку» російськомовного населення.

Досудове розслідування проводить СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області.

Харківська обласна прокуратура