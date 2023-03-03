Повітряні сили заявили, що російський Су-34 біля Єнакієво збито нашими зенітниками

Російський винищувач Су-34 біля Єнакієво збили українські зенітники.

Про це повідомили Повітряні сили України.

“3-го березня 2023 року в районі Єнакієво, близько 13.30, зенітниками Нікопольського зенітного ракетного полку Повітряне командування “Схід” знищено російський винищувач-бомбардувальник Су-34″, – йдеться у повідомленні.

За даними Повітряних сил, “один із пілотів згинув, другий – готується скласти йому компанію!”. // УНН