«Поїхали»: російський пропагандист зганьбився сюжетом «з передової» (відео)

Кремлівський рупор дав команду відкрити вогонь для «ефектного» ролика.

Російська пропаганда продовжує смішити цивілізований світ «сюжетами з передової». Рупор Кремля Семен Пегов вирішити створити екшн, знявши відео під залпи.

Ролик з’явився у мережі.

Очевидно, пропагандист для свого сюжету вирізав необхідний фрагмент відео, однак його оригінал злили.

На кадрах видно, як Пегов дає команду окупанту відкрити вогонь словом «поїхали» та характерним жестом. Після цього він починає стендап «з передової», розповідаючи про повітряні бої та «знищення українських безпілотників.

Раніше в ефірі федерального каналу РФ влаштували істерику через ініціативу німецької компанії щодо постачання Україні 88 танків Leopard. // УНІАН