Представник Зеленського в ТКГ відкрито перейшов на сторону Росії
Вітольд Фокін заявив, що виступає за надання особливого статусу всій території Донецької та Луганської областей, а не тільки їхній окупованій частині.
Якщо Фокін і Кравчук не будуть негайно відкликані з ТКГ та проти них не будуть відкриті кримінальні справи, – це означатиме, що вони озвучують узгоджені тези “зеленої влади”. Так прокоментував Олександр Турчинов заяву представника президента у Тристоронній контактній групі Вітольда Фокіна про необхідність надання особливого статусу всьому Донбасу, а також про те, що “обидві сторони вчиняли злочини”.
«Заява представника президента у Тристоронній контактній групі Вітольда Фокіна про необхідність надання особливого статусу всьому Донбасу, а також про те, що “обидві сторони вчиняли злочини” – прояв не просто старечого маразму. Це демонстративний перехід довіреної особи Зеленського на бік країни-агресора та протягування антидержавницької позиції, що відображає стратегічні інтереси Путіна.
Хочу запитати у представників Зеленського в ТКГ, які злочини вчиняли українські військові на Донбасі, захищаючи та звільняючи рідну землю ціною власного життя? Невже фокіни, кравчуки та ті, хто за ними стоїть сподіваються, що Україна віддасть Путіну весь Донбас, який російські війська не змогли захопити силою?
Якщо Фокін і Кравчук не будуть негайно відкликані з ТКГ та проти них не будуть відкриті кримінальні справи, – це означатиме що вони озвучують узгоджені тези “зеленої влади”. В такому випадку, подібне вимагатиме адекватного реагування на ці події мільйонів українців, що готові захищати свою країну.» — зазначив Турчинов.
Партія Європейська солідарність закликала президента звільнити заступника голови української делегації на переговорах в Мінську та першого прем’єр-міністра України Вітольда Фокіна через його заяву про «особливий статус» Донбасу, можливість проведення виборів в ОРДЛО та загальну амністію.
18 серпня президент Володимир Зеленський увів першого прем’єр-міністра України Вітольда Фокіна до складу делегації України для участі в Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації на Донбасі (ТКГ).
Вітольд Фокін призначений першим заступником голови делегації. Про це повідомили у пресслужбі Офісу президента.
Відповідний указ № 327/2020 глава держави підписав 18 серпня 2020 року.