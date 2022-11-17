Представникам України надали доступ на місце вибуху в Польщі

Представникам України надали доступ до місця події в районі польського Пшеводуву, де внаслідок падіння ракет загинули двоє людей – про це заявив державний секретар канцелярії президента Польщі Якуб Кумох, який відповідає за міжнародну політику.

«Ще раз повторюю: Україна не винна, що захищається від Росії і бореться з російськими ракетами. На сайт допущені українські експерти», – заявив Кумох.

Він подякував посольству США та послу Україні в Польщі Василю Зваричу за «за співпрацю у цій дуже важливій справі».