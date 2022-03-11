Премьер-министр Нафтали Беннет советовал Владимиру Зеленскому, сдать Украину Путину

Премьер-министр Нафтали Беннет советовал Владимиру Зеленскому, сдать страну Путину, это якобы поможет избежать дальнейших жертв украинцев, — об этом пишет газета Jerusalem Post со ссылкой на чиновника в правительстве Украины. По словам чиновника, Зеленский не последует совету Беннета.

Источник утверждает, что телефонный звонок во вторник был инициирован Беннеттом. «На вашем месте я бы подумал о жизнях своих людей и принял бы это предложение», — сказал Беннетт. Ответ Зеленского был коротким. — Я услышал вас, — сказал он.

Согласно мнению источника, Зеленскому и его людям совет не понравился. «Беннет сказал нам сдаться», — сказал чиновник. «Мы не собираемся этого делать. Мы знаем, что предложение Путина — это только начало».

В последние две недели, и особенно после визита Беннета в Москву, канцелярия премьер-министра Израиля и МИД заявляют, что посреднические усилия Израиля вынуждают их якобы придерживаться еще более осторожного и взвешенного подхода. Это сообщение также было тайно передано в офис Зеленского. Чиновник также сказал, что Израиль попросил Украину не запрашивать дополнительную военную и оборонную помощь, поскольку такая просьба может нанести ущерб посредническим усилиям (читай отношению Израиля с Россией).

Однако, по словам чиновника, офис Зеленского не видит результатов от такого «посредничества». Он сказал, что Беннет не столько выступает посредником, сколько функционирует как почтовый ящик и просто передает сообщения между двумя сторонами. По его словам, посредник должен попытаться найти компромисс между двумя сторонами и внести свои предложения. «Нам не нужен почтовый ящик», — сказал чиновник. «У нас их достаточно».

Украинские официальные лица считают, что участие Беннета в таких странных дипломатических усилиях связано с его нежеланием или страхом занять четкую позицию в отношении российского вторжения из опасения, что это нанесет ущерб связям Израиля с Россией. Поэтому официальный Израиль так не хочет выступления Зеленского в Кнессете, лонгируя это мероприятия под мнимым предлогом ремонта в здании.