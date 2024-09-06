Президент Румунії підписав закон про передачу Україні ЗРК Patriot

Країна ще в червні заявила про намір передати Україні цю систему ППО.

Глава Румунії Клаус Йоганніс підписав у четвер, 5 вересня, законопроєкт, що передбачає надання Україні системи протиракетної оборони Patriot. 3 вересня цей законопроєкт схвалила нижня палата парламенту Румунії.

Відповідний указ розміщено на сайті президента.

Влада Румунії ще в червні цього року заявляла про намір передати Україні одну з двох діючих систем Patriot за умови, що союзники замінять її подібною системою протиповітряної оборони. // Дзеркало тижня