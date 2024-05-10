Президент США Байден підписав указ про виділення ще $400 млн. на допомогу Україні
Зброя надійде з американських складів.
Текст документа оприлюднили на сайті Білого дому.
Байден делегував державному секретареві повноваження скерувати до 400 мільйонів доларів на оборонні товари та послуги Міністерства оборони, а також “на військову освіту та підготовку, щоб надати допомогу Україні”.
Раніше видання Politico повідомляло, що пакет допомоги передбачатиме передачу зброї, яка вже є на складах США. Він включає нові ракети Patriot, зенітні ракети Stinger, бойові машини Bradley, протимінні машини, протиброньові системи Javelin та інші боєприпаси. // LB.ua