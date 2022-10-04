Президент України указом визнав нікчемність путінських актів щодо анексії територій України

Президент Володимир Зеленський підписав указ про визнання нікчемними актів російського диктатора володимира путіна, які порушують суверенітет та територіальну цілісність України.

Про це повідомляє УНН із посиланням на сайт глави держави.

“Відповідно до статей 2, 8, 9, 17, 18, 102, 106 Конституції України постановляю: визнати нікчемними, тобто такими, що не породжують жодних юридичних наслідків, укази президента російської федерації від 17 березня 2014 року №147, від 21 лютого 2022 року №71, від 21 лютого 2022 року №72, від 29 вересня 2022 року №685, від 29 вересня 2022 року №686, а також будь-які інші рішення, акти та договори, прийняті, видані та укладені на підставі та/або у зв’язку з реалізацією зазначених указів президента російської федерації”, – ідеться в указі №687/2022.

17 березня 2014 року путін підписав указ про анексію тимчасово окупованого Криму.

21 лютого 2022 року президент росії визнав “незалежність” самопроголошених “лнр” та “днр”.

29 вересня 2022 року російський диктатор підписав указ про “незалежність” Херсонської та Запорізької областей.