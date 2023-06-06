Президент України заявив, що 21 тисяча російських найманців з «групи Ваґнера» загинула в боях за Бахмут, ще 60 тисяч отримали поранення

Такі дані навів президент України Володимир Зеленський. За його словами, Україна відправляла на Бахмутський напрямок всю новітню техніку, яку отримувала від союзників

Ілюстраційне фото. Київ, Україна, 06.06.2023 PAP/Viktor Kovalchuk

«21 тисяча “вагнерівців” знищена в Бахмуті, 60 тисяч поранено, тобто втрат — 81 тисяча “вагнерівців”. Чи там серйозний захист? Чи там потужні люди, потужні командири? Тим паче, ми розуміємо, скільки в нас було втрат. На жаль, у нас були втрати. Але це неможливо порівняти навіть», — сказав Зеленський.

За його словами, українська сторона теж зазнала значних втрат, однак «вони були незрівнянно менші».

Зеленський додав, що протягом останніх місяців Бахмут отримав найсучасніші зразки озброєнь, які західні партнери поставили в Україну.

«Не хочу говорити про деталі, але все найкраще, усе новітнє люди отримали на цьому напрямку. Найкращі системи, найкращу артилерію, усе найкраще. Я думаю, це був найпотужніший захист, який тільки можна було спланувати», — наголосив президент України.

Бахмутська битва — найтриваліша та найкривавіша битва війни рф проти України. 20 травня керівник ПВК «Ваґнер» ​​Євґєній Пріґожин заявив, що його підрозділи захопили Бахмут, який росіяни штурмували з літа 2022 року. Однак 3 червня заступниця міністра оборони України Ганна Маляр запевнила, що українські війська все ще залишаються на південно-західній околиці міста.

21 травня президент США Джо Байден на саміті G7 у Хіросімі заявив, що російські війська втратили в Бахмуті близько 100 тисяч військових.