При розмінуванні під Харковом загинули три сапери, четверо поранені

Сьогодні, 16 квітня, під Харковом під час робіт із розмінування території загинули три українських піротехніки, четверо важко поранені.

Про це повідомив голова МВС Денис Монастирський в ефірі телемарафону, передає УНН.

«Сьогодні, на жаль, сталася трагічна ситуація під Харковом. При розмінуванні загинули троє рятувальників, це сталося буквально кілька годин тому. Четверо важко поранених», — заявив він.

За його словами, трагедія сталася під час розмінування частини касетного боєприпасу російських військ.

Монастирський додав, що через вибух загинув зокрема командир частини піротехніків.

Він закликав українців із особливою обережністю ставитися до виявлених боєприпасів та нагадав, що окупанти мінують дверні ручки, пральні машини і навіть дитячі ліжка.

За словами голови МВС, згідно із загальними правилами, один день активних бойових дій дорівнює 30 дням розмінування території. Щодня співробітники ДСНС вилучають понад 5 тисяч вибухонебезпечних предметів.