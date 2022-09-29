Про підозру повідомлено «командиру танка» так званої «народної міліції лнр»

За процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури громадянину України повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 111 та ч. 2 ст. 260 КК України.

Слідством встановлено, що в жовтні 2015 року 47-річний уродженець Донецька добровільно вступив до лав не передбаченого законом збройного формування «1 танковой роты 1 взвода 7 отдельной мотострелковой бригады нм лнр» окупаційної адміністрації рф на посаду «оператор наводчик танка» (місце постійної дислокації м. Брянка Луганської області) структурної частини «народної міліції лнр».

Крім того, в квітні 2019 року підозрюваний призначений на посаду «командир танка 1 танковой роты 1 взвода 7 отдельной мотострелковой бригады нм лнр». Так, 20 лютого 2022 року він був відправлений в район н.п. Трьохізбенка Луганської області для подальшого проходження військової служби та здійснення збройної агресії спільно з військовими рф проти підрозділів ЗСУ.

Таким чином, підозрюваний вчиняв протиправні дії з метою зміни меж території та державного кордону нашої держави.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося слідчими 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

За скоєне фігуранту загрожує покарання у вигляді позбавлення волі до 15 років з конфіскацією майна або без такої.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Луганської обласної прокуратури