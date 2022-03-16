Протокол https не працюватиме в Росії та Білорусі, – Федоров

Сертифікати безпеки для російських і білоруських сайтів більше не видаватимуть.

На ринку РФ і Білорусі перестали працювати основні компанії, які видають сертифікати безпеки SSL і TLS для вебсайтів – GeoTrust, Sectigo, DigiCert, Thawte, Rapid.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Наявність сертифікатів безпеки SSL і TLS для інтернет-сайтів (GeoTrust, Sectigo, DigiCert, Thawte, Rapid) означає, що ресурси надійно захищені та можна передавати свої персональні дані.

«Наприклад, надати реквізити картки, щоб вони вводилися автоматично, коли ви щось хочете придбати», – пояснив міністр.

Так, компанії більше не будуть випускати сертифікати для російських і білоруських сайтів та оновлювати чинні. Відповідно вони автоматично стануть небезпечними для всіх користувачів, а браузери по всьому світу їх блокуватимуть.«Фактично це означає смерть протоколу https в Росії», – резюмував Федоров. // LB.ua