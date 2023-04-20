Протягом доби Росія атакувала девʼять українських областей, – ОВА

Обстрілів зазнали Чернігівська, Сумська, Запорізька, Луганська, Херсонська, Харківська, Донецька, Дніпропетровська та Миколаївська області.

По Чернігівській області росіяни минулої доби стріляли двічі – зі ствольної артилерії та мінометів били по Новгород-Сіверському району. Втрат і руйнувань немає, стверджують у зведенні ОВА.

По Сумській вночі та зранку ворог здійснив два мінометних обстріли – бив по Білопільській громаді. Інформація про постраждалих, руйнування об’єктів інфраструктури не надходила. Дані уточнюються. Вчора протягом дня росіяни здійснили обстріли прикордонних громад – Юнаківської, Білопільської, Шалигинської, Новослобідської, Хотінської. Зафіксовано 52 прильоти з мінометів, артилерії, гранатометів. За попередніми даними, без наслідків.

У Харківській на Слобожанському напрямку противник здійснив обстріли населених пунктів Стрілеча, Огірцеве, Вовчанськ, Петропавлівка, Караїчне, Землянки, Устинівка та Одрадне. На Куп’янському напрямку ворожих обстрілів зазнали Красне Перше, Новомлинськ, Дворічна, Западне та Берестове. Ввечері ворог обстріляв с. Колісниківка Куп’янського району, пошкодженні житлові будинки. Внаслідок обстрілу Куп’янська пошкоджено приватний будинок, сталася пожежа.

За добу в Запорізькій області ворог здійснив 86 ударів по 13 населених пунктах з різних видів озброєння. Зафіксовано 20 нових руйнувань, але люди, на щастя, не постраждали.

У Дніпропетровській цiєї ночi вiйськовi з повiтряного командування “Схiд” та ППО тероборони приземлили шість ударних БПЛА. Вчора росіяни знову обстрілювали область. У Великомихайлівськiй громадi Синельникiвського району побитi дві адмiнбудiвлi та авто. У Червоногригорівській громаді Нікопольського району пошкоджене приватне підприємство та розбиті 34 сонячні панелі. Минулося без жертв.

У Луганській минулої доби противник намагався покращити тактичне положення, вів безуспішні наступальні дії в районах південної околиці Кремінної та Серебрянського лісництва. Артилерійських обстрілів зазнали Стельмахівка, Невське, Діброва, Кузьмине і Білогорівка. Ворог продовжує зазнавати втрат, заповнюючи пораненими мережу цивільних медичних закладів. Навіть у невеликих населених пунктах.

У Донецькій за добу одна людина загинула, двоє поранених. Рашисти обстріляли населені пункти: Авдіївка, Дружківка, Костянтинівка, с. Ласточкине, смт Велика Новосілка, Бахмут, с. Новодмитрівка, с. Віролюбівка, Часів Яр, с. Новокалинове. Пошкоджено 26 об’єктів: 15 житлових будинків, з яких шість – багатоквартирних, будівля лікарні, дитсадок, ЦНАП, вісім цивільних автомобілів.

У Миколаївській сьогодні вночі ворог завдавав ударів з РСЗВ по Очакову. Наслідки пошкоджень уточнюються. Постраждалих немає.

У Херсонській за минулу добу противник здійснив 60 обстрілів, випустивши 298 снарядів з важкої артилерії, БПЛА та авіації. Місто Херсон ворог обстріляв пʼять разів. Через російську агресію шість людей дістали поранення. Ворог вдарив по селу Зміївка Бериславської громади. Укотре поцілив у будівлю місцевої школи, а також пошкодив приміщення медичної амбулаторії. Крім того, російська армія завдала удару по автобусному парку у Херсоні. Через обстріл пошкоджено декілька комунальних транспортних засобів. З деокупованої території області евакуйовано 87 особи.

Нагадаємо, що цієї ночі Росія спрямувала на українців 11 безпілотників. 10 із них захисники знищили. // LB.ua