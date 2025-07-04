Проведено восьмий етап обміну полоненими
Україна і Росія провели черговий етап обміну полоненими. Він став восьмим за рахунком у рамках червневих домовленостей у Стамбулі.
РБК-Україна розповідає головне про новий обмін.
“Наші люди вдома. Більшість із них перебувала в російському полоні ще з 2022 року”, – повідомив президент Володимир Зеленський.
За його словами, сьогодні повертаються захисники, які боронили Україну в різних регіонах: Донеччина і Маріуполь, Луганщина, Харківщина, Херсонщина. Це воїни Збройних Сил, Національної гвардії, Державної прикордонної служби, Державної спеціальної служби транспорту.
А також цивільні.