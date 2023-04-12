Путін дозволив «кошмарити» українців, які отримали паспорт РФ

Російські силовики займуться тими, хто продовжує користуватися “правами громадянина України”.

Співробітники Міністерства внутрішніх справ Російської Федерації перевірять колишніх громадян України. Відповідний указ видав президент РФ Володимир Путін.

Російське пропагандистське агентство ТАСС пише, що перевірки торкнуться тих, хто після відмови від українського паспорта продовжує користуватися правами громадянина України.

Зазначається, що підставою для перевірки стануть факти “порушень” та інформація від державних органів РФ. При цьому перевірку проводитиме підрозділ МВС Росії, який прийняв заявку на відмову від громадянства України. Встановлений термін для перевірки – три місяці.

“У разі підтвердження виявленого факту недотримання обов’язку МВС РФ або його територіальним органом, що проводить перевірку, виноситься мотивований висновок про недотримання громадянином РФ, який вважається таким, що не має громадянства України, обов’язку не вчиняти дій, пов’язаних з реалізацією прав і виконанням обов’язків, передбачених для громадян України”, – йдеться в указі Путіна. // УНІАН