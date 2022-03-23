Путін готується заблокувати потік росіян-втікачів з окупованого Криму

Путінська влада готується заблокувати виїзд росіян з окупованого Криму, намагаючись реагувати на паніку серед незаконно поселених на півострів громадян рф, де в перших рядах «втікачів» – члени сімей російських офіцерів та силовиків.

Такі дані оприлюднило Головне управління розвідки Міністерства оборони України, пише УНН.

«Підтверджено інформацію про підготовку блокування силами росгвардії руху по Кримському мосту в бік рф. Також окупаційною владою буде обмежено рух пармною переправою та авіасполучення півострова з рф», — повідомили у розвідці.

За даними ГУР МОУ, формальна причина таких дій – боротьба з українськими диверсантами та запобігання можливим «терористичним атакам».

«Таким чином путінська влада намагається відреагувати на панічні настрої серед громадян рф, які незаконно переселились до українського Криму після лютого 2014 року. Окупанти прагнуть зупинити потік втікачів з півострова», — сказано у повідомленні.

За даними розвідки, протягом останніх тижнів, після лютневого вторгнення російської армії в Україну, намітилася тенденція до відтоку російських громадян з Криму. «При цьому, в перших рядах «втікачів» – члени сімей російських офіцерів, правоохоронців та представників окупаційної адміністрації Севастополя. Вони терміново продають нерухомість, змінюють реєстрацію місця проживання, виводять з півострова бізнес та активи», — зазначили у ГУР МОУ.

«Обмежуючи можливість виїзду з Криму, путін фактично утримує як заручників 600 тисяч громадян РФ, які нині незаконно перебувають на півострові і починають розуміти непевність свого правового статусу», — зазначили у розвідці.

Генштаб ЗСУ повідомляє, що на території російської федерації продовжується прихована мобілізація з метою поповнення втрат особового складу окупаційного угруповання військ, що діє у війні на території України.

Тим часом втрати у живі силі російських окупантів в Україні менше ніж за місяць вже дійшли до 15,6 тисячі. Це вже більше, ніж за 10 років війни в Афганістані.