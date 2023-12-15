Путін веде війну проти українських чорноземів і сільського господарства

Сільськогосподарський сектор України – це головний фронт у війні Росії проти України, а Росія цілеспрямовано псує чорноземи, зокрема, через мінування значних площ угідь. Таким є висновок авторів звіту Центру стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS) у Вашингтоні про розмінування українських угідь та відновлення сільського господарства, зазначає Голос Америки.

Щонайменше 40,2 мільярдів доларів США втрат і збитків завдано сільському господарству України з лютого 2022 року, підрахували аналітики.

Крім того, нагадують вони, масштабне нищення українських аграрних угідь, обладнання та інфраструктури, а також експортних можливостей призвело до глобальної продовольчої кризи, що продовжує впливати на мільйони людей у світі.

Відбудова сільського господарства України має вирішальне значення для її економічного відновлення, глобальної продовольчої безпеки та протидії впливу Росії, наголосили експерти під час презентації звіту у Вашингтоні.

“Відновлення українського сільського господарства має вирішальне значення як для відновлення економіки України, так і для мільйонів людей у всьому світі, котрі покладаються на Україну стосовно продовольчої безпеки”, – наголосила Кейтлін Велш, директорка Програми глобальної продовольчої та водної безпеки в Центрі стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS).

Через війну Росії Україна зараз є найбільш замінованою країною у світі. А міни вкривають значну частину її сільськогосподарських угідь.

Автори звіту наголошують: один з головних ресурсів для України сьогодні – її чорноземи. Тому у центрі уваги звіту – безпечне та швидке розмінування сільськогосподарських угідь, а також розширення доступу фермерів до добрив.

Вторгнення Росії зменшило доступ фермерів до добрив навіть у відносно безпечних районах країни, що знижує продуктивність сьогодні та загрожує майбутнім урожаям, вважають аналітики.

Партнери України, переконані аналітики CSIS, повинні підтримати відновлення потужностей України з виробництва азотних добрив усередині країни. Наразі Україна працює над заміщенням мінеральних добрив, які раніше постачалися із Росії та Білорусі. В Україні наразі бракує запасів фосфатів та калію.