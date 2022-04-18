Путін відзначив «героїзм» 64-ї бригади убивць, ґвалтівників і мародерів, учасників різанини в Бучі

Він присвоїв 64-й окремій мотострілецькій бригаді Сухопутних військ РФ «почесне» найменування «гвардійська».

Президент РФ Путін відзначив «героїзм і відвагу» 64-ї окремої мотострілецької бригади Сухопутних військ РФ, яка влаштувала криваву різанину в Бучі на Київщині. Він присвоїв цій бригаді ґвалтівників, мародерів і вбивць найменування «гвардійська».

Інформація про це з’явилася на сайті Кремля, там йдеться про «героїзм», але про звірства у РФ замовчують.

Вказується, що найменування присвоєно за «масовий героїзм і відвагу, стійкість і мужність, проявлені особовим складом бригади в бойових діях по захисту вітчизни і державних інтересів в умовах збройних конфліктів».

Раніше було оприлюднено перелік російських частин і підрозділів, які вчинили військові злочини в Бучі, Гостомелі, Ірпені. У переліку йшлося і про 64 окрему мотострілецьку бригаду 35 армії Східного військового округу.

На початку квітня в ГУР попередили, що російські кати з Бучі знову повернуться воювати в Україну. 64-та мотострілецька бригада може повторити криваві звірства і в інших містах нашої країни. // УНІАН