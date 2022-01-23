Пьяный разведчик боевиков ЛНР вышел на позиции ВСУ

Коллаборант из 7-й отдельной мотострелковой бригады 2-го «Армейского корпуса» оккупационных войск, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вышел на позиции бойцов ВСУ.

Об этом сообщает Telegram-канал «Пиковый туз».

Известно, что задержанным оказался 41-летний уроженец Донецкой области Максим Кузьменков.

Мужчина ранее отбывал тюремный срок на оккупированной территории, но был «амнистирован» взамен на подписание контракта для прохождения службы в рядах террористических войск. Максим Кузьменков воевал против сил ООС также в составе 3 мотострелкового батальона, занимая должность разведчика.

Задержанный рассказал бойцам ВСУ, что на мирной территории у него проживает старенькая мать, а за время пандемии успел привиться российской вакциной «Спутник V».

«Еще он рассказал о поднятии денежного довольствия с 16 тысяч рублей до 24 тысяч, и о том, что параллельно подняли цены на продукты и коммуналку. Снимает притон в Горловке за 3 тысячи рублей, но бывал там редко. Денежного довольствия не хватало», — говорится в сообщении.

В публикации также сказано, что 41-летний боевик-раздведчик получил от оккупационного руководства старый автомат Калашникова 73-го года выпуска. // «Апостроф»