Рада ЄС затвердила сьомий пакет санкцій проти Росії

20 липня посли ЄС схвалили цей пакет санкцій, який включає заборону на імпорт золота з РФ та заморозку активів “Сбєрбанку”.

Рада Євросоюзу затвердила сьомий пакет санкцій проти РФ.

Про це у Twitter повідомила президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

“Держави-члени погодилися з нашими посиленими, продовженими санкціями ЄС проти Кремля. Я вітаю це. Це надсилає потужний сигнал Москві: ми будемо тримати високий тиск скільки завгодно”, – наголосила вона.

Як повідомляв УНІАН, 20 липня посли Євросоюзу схвалили сьомий пакет санкцій проти Росії, який включає заборону на імпорт золота з РФ та заморозку активів “Сбєрбанку”.

Також він передбачає включення до санкційного списку понад 50 фізичних та юридичних осіб.

Нагадаємо, після зустрічі G7 в кінці червня США, Канада, Японія і Великобританія оголосили про ембарго на імпорт російського золота. За словами держсекретаря Сполучених Штатів Ентоні Блінкена, заборона позбавить РФ доходу у розмірі близько $19 мільярдів на рік.

Єврокомісія 15 липня офіційно запропонувала внести ембарго на золото в сьомий пакет санкцій проти Росії. За даними Bloomberg, його повинні прийняти протягом найближчих тижнів. // УНІАН