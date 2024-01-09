Ракетна атака на Київ 29 грудня: кількість загиблих зросла до 33

Під час демонтажу зруйнованих конструкцій було виявлено тіло ще однієї загиблої людини.

Унаслідок масованого удару по Україні 29 грудня в Києві кількість загиблих зросла до 33, зазначив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попоко в Telegram.

“Під час демонтажу зруйнованих будівельних конструкцій на складському приміщенні в Шевченківському районі, були виявлені ознаки ще одного загиблого. Ці дані підтвердила проведена звірка Національної поліції”, – наголосив Попко.

Ранкова атака Росії 29 грудня була наймасовішою від початку повномасштабної війни атакою з повітря по Україні. Речник ПС Юрій Ігнат розповів, що досі захисники не бачили одночасно на моніторах такої кількості ворожих об’єктів. Окупанти запустили по українцях майже усі типи наявних ракет, окрім “Калібрів”. Сумарно було випущено 158 цілей. // Дзеркало тижня