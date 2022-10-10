Ракетна атака на Україну: реакція світових лідерів
Президент Естонії Алар Каріс обіцяє допомогу Україні всіма можливими способами
Посилення підтримки України в умовах агресивної війни росії, наближення зими, загроз енергетичній безпеці Каріс обговорив сьогодні з президентом Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.
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Численні ракетні удари по мирних містах України підтверджують весь цинізм, а також боягузтво російського керівництва, яке зациклене на знищенні українського народу.
Про це йдеться у заяві МЗС Чеської Республіки, передає Укрінформ.
Масовані ракетні удари по Україні “ще раз підтверджують, що росія зацікавлена лише в тому, щоб знищити сусідню державу та завдати страждань її мужнім громадянам… Сьогоднішній варварський напад є ще одним доказом цинізму та боягузтва російського режиму “, йдеться у заяві.
росія продовжує вчиняти злочини на території України, але Чехія натомість продовжуватиме наполягати на створенні спеціального судового трибуналу для притягнення до відповідальності всіх російських представників, винних у цьому акті неспровокованої агресії.
Чеська Республіка й надалі допомагатиме Україні та її громадянам у справедливому захисті від злочинної агресії росії та в боротьбі за звільнення всіх окупованих територій, зазначається у заяві.
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Глава МЗС Великої Британії Джеймс Клеверлі вважає, шо путін показує свою слабкість, а не силу.
«Ракетні обстріли цивільних об’єктів України росією є неприйнятними. Сьогодні вранці я поспілкувався з Дмитром Кулебою, щоб підсилити постійну моральну та практичну підтримку Великої Британії Україні», – написав Клеверлі у Твіттері.
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Президент Європарламенту Роберта Мецола зазначила, що жорстокими атаками проти Києва та інших мирних міст України режим путіна ще раз виявив свою злочинну суть.
«Від того, що відбувається зараз у Києві, нудить. Це демонструє світу знову, з яким режимом ми маємо справу: з тим, що не обирає цілей. З тим, що обрушує терор та смерть на дітей. Це злочин. Вони (росіяни – ред.) будуть притягнуті до відповідальності. Україна переможе. Європа не відводитиме погляду», – написала Мецола у Твіттері.
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Причиною варварських атак на мирні міста України сьогодні вранці є відчай путінського режиму, який зазнає суцільної поразки на полі бою, тому в цих умовах ЄС продовжить надавати Україні допомогу та залишатиметься солідарним із її народом.
Про це у Брюсселі під час брифінгу заявила єврокомісар з питань внутрішніх справ Йлва Йоганссон, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.
«Цього ранку ми знову прокинулися із новинами, що бомби падають на Київ, Одесу, Львів та на багато інших міст України, й це продовжується. Це свідчить лише про те, наскільки важливою є наша підтримка й солідарність з Україною та українцями у ці дні… Ми щойно бачили суттєвий прогрес української сторони на полі бою, це надихає. Але саме це, ймовірно, є причиною відчайдушної спроби режиму путіна знову кидати бомби», – зауважила єврокомісар.
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Президент Грузії Саломе Зурабішвілі прокоментувала масовані ракетні обстріли Києва та інших міст України.
«Жахливі новини про бомбардування Києва та інших міст. Цілі невибіркового нападу на мирне населення – руйнування та навіювання страху. Але світ побачив рішучість українського народу» – написала Зурабішвілі у Твіттері.
Вона також додала, що зараз вся Грузія стоїть з Україною.
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Міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнссалу закликав визнати росію «державою, яка спонсорує тероризм».
«Я найрішучішим чином засуджую ракетні обстріли Києва, Запоріжжя, Дніпра та інших українських міст. росія вкотре показала своє боягузливе обличчя і повинна бути оголошена державою, яка спонсорує тероризм», – написав Рейнсалу у Твіттері.
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ФРН засуджує сьогоднішній масований удар росії по Україні.
«Німеччина зробить все можливе, щоби мобілізувати додаткову допомогу, особливо для відновлення та ремонту знищеної і пошкодженої цивільної інфраструктури, зокрема, енергетичної», – сказав речник федерального уряду ФРН Штеффен Гебештрайт.
Як передає Укрінформ, про це сьогодні у Tвіттері написав високий представник ЄС Жозеп Боррель.
«Глибоко шокований російськими атаками проти цивільного населення в Києві та в інших містах України. Такі дії не повинні мати місце у 21-му столітті. Я засуджую їх у найбільш рішучих термінах. Ми стоїмо поряд з Україною. Додаткова військова допомога від ЄС вже в дорозі», – зазначив Боррель.
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Сьогоднішнє бомбардування росією об’єктів цивільної інфраструктури в різних містах України є актом відчаю і наслідком безпорадності російської армії на фронті.
Про це в коментарі PAP заявив голова Бюро міжнародної політики канцелярії президента Польщі Якуб Кумох, передає Укрінформ.
“Маємо справу з державним тероризмом і злочином, який вчинила росія. Якщо хтось мав якісь сумніви, що росія скоює злочини у цій війні, то сьогодні ці сумніви, напевно, розвіяно”,- заявив Кумох.
Він підкреслив, що росіяни вражають цивільні об’єкти в такі години, щоб спричинити якомога більше жертв.
“Це має всі ознаки злочину”, – сказав він.
Відповідаючи на запитання, чи цей напад можна вважати відповіддю на суботнє руйнування Кримського мосту, Кумох сказав, що це “свого роду безпорадність і відплата за те, що росія зазнає поразки у цій війні”. Відтак, ця безпорадність штовхає росію до злочинних дій.
Утім, голова Бюро міжнародної політики застеріг від порівняння руйнування Кримського моста із сьогоднішнім бомбардуванням українських міст.
“Знищення інфраструктури, яка служить транспортуванню (озброєння – ред.), є актом війни. Україна має право знищувати дороги, бити по військових колонах, руйнувати шляхи сполучення. Натомість тут ми маємо справу з ударом по мирному населенню, тому говоримо про воєнний злочин або навіть злочин проти людяності. Це дві абсолютно різні категорії”, – наголосив президентський міністр.
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Міністр закордонних справ Австрії Александер Шалленберг. назвав обстріли росією цивільної інфраструктури Києва та інших міст України “огидними та боягузливими”.
“Обстріли росією цивільної інфраструктури у Києві та інших містах України є огидними та боягузливими. Ці атаки мають бути негайно припинені”, – написав він у Твіттері.
Міністр додав, що співробітники посольства Австрії в Україні внаслідок атаки не постраждали.
“Ми й надалі будемо підтримувати Україну”, – наголосив Шалленберг.
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Прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте наголосив, що воля українського народу незламна.
“Знову путін масово тероризує невинних мирних жителів у Києві та інших містах України. Нідерланди засуджують ці жахливі дії. путін, схоже, не розуміє, що воля українського народу незламна. Україна залишається рішучою, і ми продовжуємо підтримувати Україну”, – написав він у Твіттері.
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Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс закликав збільшити постачання зброї Україні.
«Єдиний спосіб зупинити путінський геноцид – продовжувати зупиняти його, доки він не зупиниться. З великою кількістю зброї, а не лише з великою кількістю слів», – написав Ландсбергіс у Твіттері.
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Президент Молдови Мая Санду засудила обстріли росією українських міст вранці 10 жовтня.
«Рішуче засуджую триваючі масовані російські ракетні атаки на українські міста, включаючи Київ», – написала Санду у Твіттері.
Вона наголосила, що жорстокість, терор і вбивства невинних мирних жителів повинні негайно припинитися.
Як повідомлялося, у понеділок вранці росіяни завдали ракетних ударів по багатьох містах України. Зокрема, пролунали вибухи у Києві, Хмельницькому, Львові, Житомирі, Дніпрі, Харкові, Кривому Розі та інших населених пунктах.
У столиці загинули щонайменше вісім осіб та 24 зазнали поранень.
Загалом росія в ході масованого обстрілу 10 жовтня випустила, за даними головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, вже 75 ракет, з них сили ППО знешкодили 41.