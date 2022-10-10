Ракетна атака на Україну: реакція світових лідерів

Президент Естонії Алар Каріс обіцяє допомогу Україні всіма можливими способами

Посилення підтримки України в умовах агресивної війни росії, наближення зими, загроз енергетичній безпеці Каріс обговорив сьогодні з президентом Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

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Численні ракетні удари по мирних містах України підтверджують весь цинізм, а також боягузтво російського керівництва, яке зациклене на знищенні українського народу.

Про це йдеться у заяві МЗС Чеської Республіки, передає Укрінформ.

Масовані ракетні удари по Україні “ще раз підтверджують, що росія зацікавлена ​​лише в тому, щоб знищити сусідню державу та завдати страждань її мужнім громадянам… Сьогоднішній варварський напад є ще одним доказом цинізму та боягузтва російського режиму “, йдеться у заяві.

росія продовжує вчиняти злочини на території України, але Чехія натомість продовжуватиме наполягати на створенні спеціального судового трибуналу для притягнення до відповідальності всіх російських представників, винних у цьому акті неспровокованої агресії.

Чеська Республіка й надалі допомагатиме Україні та її громадянам у справедливому захисті від злочинної агресії росії та в боротьбі за звільнення всіх окупованих територій, зазначається у заяві.

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Глава МЗС Великої Британії Джеймс Клеверлі вважає, шо путін показує свою слабкість, а не силу.

«Ракетні обстріли цивільних об’єктів України росією є неприйнятними. Сьогодні вранці я поспілкувався з Дмитром Кулебою, щоб підсилити постійну моральну та практичну підтримку Великої Британії Україні», – написав Клеверлі у Твіттері.

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Президент Європарламенту Роберта Мецола зазначила, що жорстокими атаками проти Києва та інших мирних міст України режим путіна ще раз виявив свою злочинну суть.

«Від того, що відбувається зараз у Києві, нудить. Це демонструє світу знову, з яким режимом ми маємо справу: з тим, що не обирає цілей. З тим, що обрушує терор та смерть на дітей. Це злочин. Вони (росіяни – ред.) будуть притягнуті до відповідальності. Україна переможе. Європа не відводитиме погляду», – написала Мецола у Твіттері.

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Причиною варварських атак на мирні міста України сьогодні вранці є відчай путінського режиму, який зазнає суцільної поразки на полі бою, тому в цих умовах ЄС продовжить надавати Україні допомогу та залишатиметься солідарним із її народом.

Про це у Брюсселі під час брифінгу заявила єврокомісар з питань внутрішніх справ Йлва Йоганссон, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

«Цього ранку ми знову прокинулися із новинами, що бомби падають на Київ, Одесу, Львів та на багато інших міст України, й це продовжується. Це свідчить лише про те, наскільки важливою є наша підтримка й солідарність з Україною та українцями у ці дні… Ми щойно бачили суттєвий прогрес української сторони на полі бою, це надихає. Але саме це, ймовірно, є причиною відчайдушної спроби режиму путіна знову кидати бомби», – зауважила єврокомісар.

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Президент Грузії Саломе Зурабішвілі прокоментувала масовані ракетні обстріли Києва та інших міст України.

«Жахливі новини про бомбардування Києва та інших міст. Цілі невибіркового нападу на мирне населення – руйнування та навіювання страху. Але світ побачив рішучість українського народу» – написала Зурабішвілі у Твіттері.

Вона також додала, що зараз вся Грузія стоїть з Україною.

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Міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнссалу закликав визнати росію «державою, яка спонсорує тероризм».

«Я найрішучішим чином засуджую ракетні обстріли Києва, Запоріжжя, Дніпра та інших українських міст. росія вкотре показала своє боягузливе обличчя і повинна бути оголошена державою, яка спонсорує тероризм», – написав Рейнсалу у Твіттері.

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ФРН засуджує сьогоднішній масований удар росії по Україні.

«Німеччина зробить все можливе, щоби мобілізувати додаткову допомогу, особливо для відновлення та ремонту знищеної і пошкодженої цивільної інфраструктури, зокрема, енергетичної», – сказав речник федерального уряду ФРН Штеффен Гебештрайт.