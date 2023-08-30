Ракетна атака рашистів на Київ: падіння уламків ракет у Дарницькому та Шевченківському районах міста
В Дарницькому районі Києва зафіксовано падіння уламків на дах торгівельного закладу. Екстрені служби слідують на місце. Інформація щодо руйнувань та потерпілих уточнюється.
В Шевченківському районі Києва також падіння уламків на територію нежитлової забудови. Інформація щодо руйнувань та потерпілих уточнюється.
Про це повідомив Сергій Попко, начальник КМВА.
Медики виїхали на виклики за двома адресами у Шевченківський район – повідомив мер столиці Кличко.
Після опівночі Повітряні сили повідомили про загрозу ракетних ударів рашистів в низці областей та Києві, пізніше було оголошено ракетну небезпеку в південних регіонах.
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