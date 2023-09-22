Ракетний удар по штабу Чорноморського флоту Росії в окупованому рашистами Севастополі виявився суперточним

Україна завдала ракетного удару по штабу Чорноморського флоту Росії в Севастополі, є інформація про щонайменше одного загиблого військового РФ.

Першим про удар заявив так званий “губернатор” окупованого Севастополя Михайло Развозжаєв. За його інформацією, цивільна інфраструктура навколо штабу флоту, а також люди, які перебували в момент удару на вулиці, не постраждали, зазначає Бі-Бі-Сі. Що підтверджує що удар був заданий з високою точністю

Українські військові вже взяли відповідальність за удар на себе.

Тим часом у Міноборони РФ спочатку повідомили, що внаслідок удару ЗСУ по будівлі штабу Чорноморського флоту загинув один військовослужбовець. Потім уточнили, що він зник безвісти.

У відомстві також повідомили, що російські засоби ППО нібито збили п’ять ракет під час відбиття атаки на Севастополь.

Раніше у телеграм-каналах почали з’являтися повідомлення про гучні вибухи у центрі Севастополя, а також відео диму – ймовірно, внаслідок пожежі у штабі флоту.

Місцеві пабліки повідомляли про рух “швидких” у бік штабу.

Російська державна агенція ТАСС із посиланням на свого кореспондента повідомляє, що уламки після ракетного удару по штабу Чорноморського флоту розкидані на сотні метрів, а правоохоронці просять місцевих жителів залишити центральні вулиці Севастополя.

Телеграм-канал “Кримський вітер” також повідомляє про вибухи у Бахчисарайському та Сімферопольському районі, а також районі Первомайського та Красногвардійського. Зокрема, підписники каналу повідомляють про пожежу у військовій частині в Бахчисараї.

Міноборони РФ раніше також повідомляло про збиття українських ракет та дронів у західній частині Криму.

Автор фото, Крымский ветер

Реакція України

На події в Севастополі відреагував командувач Повітряних Сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук.

“Ми ж обіцяли, що “далі буде…” Тож поки окупанти оговтуються в Мелітополі, а в Севастополі досі лунають сигнали повітряної тривоги, вкотре подякую льотчикам Повітряних Сил”, – написав він у телеграмі і жартома “подякував” російській ППО за “збиті” ракети.

Раніше під час ударів по Криму Олещук вказував, що ЗСУ використовували далекобійні ракети Shtorm Shadow. У середу джерела ВВС Україна в СБУ повідомляли, що Україна завдала удару по командному пункту Чорноморського флоту РФ поблизу Севастополя. Ця база нібито була запасним командним пунктом.

Російська сторона цей удар не коментувала.

За інформацією джерел, це була спільна спецоперація Служби безпеки України, Повітряних сил та ВМС ЗСУ.

“Військову базу було розбито ракетами, що точно влучили в ціль”, – повідомили вони.

Удару завдали після того, як СБУ підтвердила інформацію про те, що у військовій частині перебувають командири російського флоту.

Автор фото, Крымский ветер

Аналіз кореспондента ВВС Україна Альбія Шудрі:

Штаб російського Чорноморського флоту розташований у самому центрі Севастополя на так званій “гірці”. З цього пагорба добре видно бухту, в якій базуються кораблі.

Атака на цю будівлю, яка десятиліттями є одним із символів російської військової присутності на півострові, могла вивести з ладу цей пункт управління силами ЧФ.

Під час бойових дій військові часто використовують також так звані “запасні” командні пункти. Але й один із таких центрів управління ЧФ у Верхньосадовому біля Севастополя раніше теж атакували.

Пожежа після ракетної атаки, яка спричинила величезний стовп диму над містом, має ще й відчутний психологічний ефект. Адже відомо, що Севастополь ховається за щільними лініями системи оборони ППО.