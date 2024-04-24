Ракети Storm Shadow, катери, бронемашини. Великий пакет від Великої Британії

Велика Британія готує до передачі терміновий пакет військової допомоги на пів мільярда фунтів (617 млн доларів США) — на тлі кампанії Росії проти генерації електрики в Україні й наступу ЗС РФ за фасом Авдіївки, біля Часового Яру, атак по Харкову.

Гроші виділяє Казначейство, вони не зачіпають ресурсів Міністерства оборони Великої Британії, заявив прем’єр Ріші Сунак.

Це поки що найбільший одноразовий пакет від британців — ще на початку року Лондон розширив допомогу до 2,5 млрд фунтів, плюс 1,1 млрд у рамках приватної ініціативи IFU, яку очолюють британці. І ось тепер ще пів мільярда.

60 катерів, включно із суднами для охорони рейду, лоцманськими й водолазними катерами, запчастини й гармати до них.

Як лідерка «коаліції кораблів» Велика Британія робить багато — це і передача БТР-амфібій Viking (ті самі плавучі гусеничні всюдиходи, що передавали Нідерланди), і попередній пакет, у якому були 23 малих судна.

В основному це катери «річка — море» або прибережні, із жорстким дном для бурої води.

Це і для Корпусу морської піхоти України (він розширюється), і для Дніпровської флотилії, і для операцій постачання ланцюга плацдармів на Лівобережжі в районі Кринків, дач навпроти Антонівського мосту.

Патрульні, протидиверсійні, десантні й завдання ССО не можливі без 8–15-метрових катерів.

У Британії це 9-метрові ORC у двох варіантах — вогневої підтримки з трьома великокаліберними кулеметами й 40-міліметровим гранатометом і чистий десантник, здатний висадити відділення.

Що більше таких катерів працюватиме у прибережній зоні, то більше суден з гарною мореплавністю ми зможемо залучати, щоб патрулювати маршрут нашого зернового коридору і ставити мінні загородження.

1600 ракет, зокрема великої дальності Storm Shadow. Імовірно, тут усе разом рахували — так цифра виглядає соліднішою.

І ПЗРК, і розхідники до паліативних засобів ППО, для яких використовували перероблені ракети «повітря — повітря», і розхідники до Stormer HVM.

Плюс, звичайно, Brimstone 2, які добре показали себе як загоризонтні ПТУР.

Сьогодні чи не найбільша потреба — це тактична ППО. Здавалося б, нескінченні запаси до «ос» і «стріл» вичерпані, як і не нескінченні вони на ринку в умовної Йорданії.

Тому й дрони прориваються на десятки кілометрів, потім їхні маршрути ретельно аналізують, змінюють, а за їхнім оптичним каналом коригують «іскандери».

Будь-яка допомога в сегменті тактичної ППО вкрай необхідна. Тож значна частина ракет, ймовірно, не протитанкова (із цією місією Сили оборони все ще справляються), а на користь ППО.

Чи має Велика Британія ще Storm Shadow? Хоч про нові контракти MBDA поки що не чути, наприкінці 1990-х британці замовили приблизно 800–900 ракет. У Лівії, по цілях Ісламської держави в Іраку й Сирії випустили щонайбільше 40.

Навіть без тих, що вийшли з ладу через зберігання, випущених на навчаннях і НЗ запаси ще є.

Зважаючи на те, як показали себе крилаті ракети в роботі проти добре прикритої ППО головної бази ЧФ РФ, їх передаватимуть ще. Як загроза оперативному тилу, управлінню й флоту, загроза, що сковує ППО, вони працюють дуже непогано.

Так, відвантажують їх по кілька десятків. Але й сама Велика Британія замовляла для Storm Shadow техобслуговування. Бо вони на озброєнні з 2003 року — це термін, коли електроніка і паливо вже починають вибувати з ладу.

Більш ніж 400 бронемашин, включно зі 140 Husky. Імовірно, це ті самі Viking — КМП Великої Британії має 108 машин, які знімають з озброєння. І різні Mastiff або Wolfhound, котрі виводять зі штату, щоб уніфікувати.

Husky створювали для Афганістану, коли сили коаліції зіткнулися там з придорожніми бомбами й засідками, тому як бойове таксі, КШМ чи амбуланс для нових стрілецьких і моторизованих бригад це добре.

Вища живучість піхоти в тактичному тилу, це і менший тиск на ланку евакуації, і потреби в поповненні, і виплати, і мораль — БМП і MRAP дуже важливі.

Як і раніше, очевидно, що ніякі «срібні кулі» не допоможуть тут і зараз у конфлікті такого масштабу.

Потрібні великі кількості простого, максимально швидко освоюваного озброєння й техніки: MRAP, колісні БТР, 120-міліметрові міномети, безвідкотні гармати, ПЗРК, цивільні дрони й FPV, перероблені під удар СВП. Зараз, у фазу виснаження, саме масою, а вже потім довготривалі проєкти.

Вирішать маса металу й снарядів на кілометр фронту, підготовлені люди і боєприпаси.

Саме тому катер із жорстким дном на відділення, MRAP, санітарка й патрульний, 105-міліметрова гармата і Stormer HVM, які все одно спишуть у найближчому майбутньому, тут і зараз важливіші, ніж експериментальні зразки чи штучні ударні БпЛА.

Чудово, що британці це усвідомлюють і нарощують допомогу нам саме в цьому сегменті.