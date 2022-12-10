Рашисти масово позбуваються нерухомості в Криму

Російська база даних нерухомості «Царь» повідомляє, що на початку грудня в Криму було виставлено на продаж понад 7 000 будинків. Ще майже 15 000 оголошень про продаж квартир. На порталі Avito розміщено 11,5 тис. пропозицій продажу квартир та майже 11 тис. будинків. Інша російська база даних «Мирквартир» містить понад 20 тис. оголошень про продаж квартир і 41 тис. оголошень про продаж будинків або котеджів. Квартири на півострові росіяни пропонують за три-чотири мільйони рублів, тоді як раніше вони продавалися за п’ять-шість мільйонів рублів, повідомляє ru.krymr.com.

Але місцеві ріелтори кажуть, що при купівлі нерухомості, зазвичай, можна домовитися з власником про знижку від третини до половини.

Однак незважаючи на значне збільшення пропозиції, попит на покупку нерухомості в Криму близький до нуля. Росіяни не поспішають з цими угодами з логічних причин, а українці покладаються на закон. // Вікторія МИКИТЮК, «ФАКТИ»