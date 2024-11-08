Рашисти скинули КАБи на Харків: зруйновано під’їзд багатоповерхівки, понад 20 постраждалих

У ніч проти 8 листопада російські військові вдарили по двох районах Харкова керованими авіабомбами. Під ударом — багатоповерхівка та історичні будівлі в центрі міста.

Про це повідомили голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов та міський голова Харкова Ігор Терехов.

росіяни атакували Салтівський та Шевченківський райони. У Салтівському влучили в 12-поверхівку, зруйнувавши під’їзд з 1-го по 3-й поверх. Також там пошкоджено будинки поряд, автомобілі та виходи метро.

Від удару постраждали 25 людей, пʼятьох із яких відправили до лікарні. Терехов пише, що серед постраждалих є тримісячне немовля. А на третьому поверсі будинку залишалися заблокованими його мешканці.

Рятувальники досі розбирають завали. Загалом евакуювати з місця влучання вдалося 30 людей.

У Шевченківському районі, в центрі міста, російські бомби впали на відкритій території, пошкодивши історичні будівлі, громадські місця та житлові будинки. Сюди росіяни вдарили двічі: вдруге влучили біля житлової забудови. Минулося без постраждалих.

Унаслідок другого удару пошкоджено щонайменше 6 багатоповерхових будинків, магазини, торгівельні павільйони, автомобілі та виходи метро. // hromadske