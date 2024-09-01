Рашисти вдарили по дитбудинку та центру реабілітації дітей та в Сумах

Російські війська завдали ракетного удару по центру соціально-психологічної реабілітації дітей та дитячому будинку в Сумах, людям надається медична допомога.

Про це інформує Сумська обласна військова адміністрація.

“Сьогодні ввечері, 1 вересня, ворог здійснив ракетний удар по приміщенню закладу освіти Сум, де розташований центр соціально-психологічної реабілітації дітей та дитячий будинок”, – розповіли в ОВА.

Варто зазначити, будівля знаходиться серед житлового мікрорайону міста.

“На місці працюють всі необхідні служби. Людям надається медична допомога. Наслідки ворожої атаки уточнюються”, – підсумували в обласній адміністрації. // Прямий