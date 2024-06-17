Рашисти влучили у цивільну інфраструктуру в Полтаві, серед поранених – діти

Через удар знеструмлені 53 тисячі побутових і 2,4 тисячі юридичних споживачів.

Сьогодні росіяни влучили у цивільну інфраструктуру в Полтавському районі Полтавської області.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Філіп Пронін.

Є постраждалі, під завалами будівлі можуть перебувати люди.

Станом на 21.35 стало відомо про 22 потерпілих. які звернулися по медичну допомогу, повідомив очільник ОВА.

“Із них — троє дітей, одну дитину госпіталізували. Також на стаціонарному лікуванні перебувають вісім дорослих”, – додав Філіп Пронін. // LB.ua