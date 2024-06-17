Рашисти влучили у цивільну інфраструктуру в Полтаві, серед поранених – діти
Через удар знеструмлені 53 тисячі побутових і 2,4 тисячі юридичних споживачів.
Сьогодні росіяни влучили у цивільну інфраструктуру в Полтавському районі Полтавської області.
Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Філіп Пронін.
Є постраждалі, під завалами будівлі можуть перебувати люди.
Станом на 21.35 стало відомо про 22 потерпілих. які звернулися по медичну допомогу, повідомив очільник ОВА.
“Із них — троє дітей, одну дитину госпіталізували. Також на стаціонарному лікуванні перебувають вісім дорослих”, – додав Філіп Пронін. // LB.uaTweet