Рашисти вночі вдарили по Харківщині, загинули чоловік 57 років та 54-річна жінка

Російські окупанти сьогодні вночі влучили по приватному будинку в Ізюмському районі у Харківській області, загинули двоє людей.

Про це повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

“Вночі, близько 02:30, ворог завдав удару керованою авіабомбою по с. Дружелюбівка Ізюмського району. Зруйновано приватний будинок, сталася пожежа. Загинули двоє людей – чоловік 57 років та 54-річна жінка. Одна жінка отримала осколкове поранення, госпіталізована в задовільному стані”, – зазначив він.

Також, за словами очільника ОВА, протягом минулої доби ворог обстрілював населені пункти Куп’янського, Чугуївського та Ізюмського районів, у м. Вовчанськ Чугуївського району обстрілом пошкоджено багатоповерховий житловий будинок. Без постраждалих.

Крім того, як поінформував Синєгубов, під вогнем окупантів були Куп’янськ, Лиман Перший, Синьківка, Кучерівка, Іванівка, Кислівка, Берестове та інші населені пункти. Авіаційних ударів зазнали Голубівка, Куп’янськ, Петропавлівка, Подоли та Піщане. // УНІАН