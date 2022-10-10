Резолюція щодо анексії Росією областей України: Генасамблея ООН відмовила агресору в таємному голосуванні

Російська Федерація виступила за таємне голосування за резолюцію ООН про осуд анексії областей України, однак більшість представників країн не підтримали цього.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пряму трансляцію Генасамблеї ООН.

Резолюція щодо анексії областей України: Генасамблея ООН відмовила РФ в таємному голосуванні

Фото: Резолюція ООН про осуд анексії областей України (Getty Images)

Відповідно до голосування:

  • 107 делегацій підтримали відкрите голосування;
  • 13 висловилися проти;
  • 39 утримались від голосування.

Голосування за проєктом резолюції про засудження “референдумів” на окупованих областях України буде відкритим.

Like

Tags:

You may also like...