Резолюція щодо анексії Росією областей України: Генасамблея ООН відмовила агресору в таємному голосуванні
Російська Федерація виступила за таємне голосування за резолюцію ООН про осуд анексії областей України, однак більшість представників країн не підтримали цього.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пряму трансляцію Генасамблеї ООН.
Відповідно до голосування:
- 107 делегацій підтримали відкрите голосування;
- 13 висловилися проти;
- 39 утримались від голосування.
Голосування за проєктом резолюції про засудження “референдумів” на окупованих областях України буде відкритим.