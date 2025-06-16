РФ активізувалась біля кордону на Сумщині: Генштаб вводить новий напрямок
Генштаб ЗСУ додав новий напрямок через активність ворога на Сумщині. Ще один напрямок перейменовано.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
У відповідь на активізацію бойових дій у прикордонних районах Сумської області, Генеральний штаб ЗСУ оновив формат щоденних оперативних зведень.
Починаючи з 16 червня, звіти включатимуть новий напрямок Північно-Слобожанський.
У відомстві пояснили, що новий підрозділ у зведеннях з’являється через зростання загроз із боку РФ у прикордонні та для оперативного інформування суспільства про перебіг оборонних дій.
Також Харківський напрямок офіційно перейменовано на Південно-Слобожанський.