Російські окупанти завдали масованого удару: Луцьк, Рівне та Хмельницький знеструмлені після атаки

У Київській та Львівській області працювала ППО.

Вранці в суботу, 22 жовтня, по всій Україні було оголошено повітряну тривогу. В кількох областях пролунали вибухи.

Як повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, з півдня відбувся запуск ворожих ракет.

“Повз нас. Ймовірно, на західну і центральну частини [країни]”, – написав він.

“Суспільне Луцьк” повідомляє про серію вибухів у місті. Після атаки в деяких районах міста відсутнє електропостачання. Сповіщають також, що в місті Ковель на Волині чули вибухи. В місті, як і в Луцьку, відсутнє електропостачання та вода.

Міський голова Луцька Ігор Поліщук близько 9:40 підтвердив, що є прильоти в об‘єкт енергетики.

“Відсутня електроенергія в частині міста. Зробіть запаси води. На місці працюють рятувальники. Деталі згодом”, – зазначив він.

“Суспільне Рівне” также пише, що в області пролунали вибухи, містяни повідомляють про перебої зі світлом та водою.

О 9:40 голова Рівненської ОВА Віталій Коваль повідомив, що є влучання.

“Наголошую, не виставляйте в мережі відео та нфото. Чекайте офіційної інформації. І залишайтеся в укриттях!”, – наголосив він.

Водночас голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба сповістив, що в Київській області працює ППО.

“Перебувайте в укриттях. … Пам’ятаймо про заборону на фото- та відеофіксацію роботи протиповітряної оборони, ворожих об’єктів та їхнього падіння. Бережіть себе та зберігайте спокій!”, – зазначив він.

Близько 10:20 міський голова Києва Віталій Кличко сповістив, що кілька ракет, що летіли на на столицю, збили в області сили ППО.

Очільник Хмельницької ОВА Сергій Гамалій проінформував, що в Хмельницькій області чути вибухи. Хмельницька міська рада сповістила, що місто без світла.

“Просимо за змоги зробити запаси води, адже за годину вона також зникне”, – йдеться в повідомленні.

Близько 9:30, за пів години після першого повідомлення про вибухи, Гамалій повідомив, що ворог продовжує ракетний обстріл області. Після 10 ранку очільник ОВА сповістив, що є влучання по Хмельницькій області.

Також місцеві ЗМІ повідомляли про звуки вибухів на Одещині. Після 10:30 очільник ОВА Максим Марченко проінформував, що ворог завдав два ракетних удари по об’єкту енергетичної інфраструктури в області.

“Внаслідок цього у декількох населених пунктах Одеського району немає світла. Наразі комунальні служби та ДСНС займаються ліквідацією наслідків ударів”, – додав він.

Гучно і на Сумщині. Голова Сумської ОВА Дмитро Живицький повідомив, що це працюють рятувальники – відбувається планове знищення знайдених боєприпасів.

Очільник Чернівецької ОВА Руслан Запаранюк сповістив, що під час повітряної тривоги над Дністровським районом літак ЗСУ збив ракету, вона впала в озеро.

“Пошкоджень об’єктів та будинків громадян не має. Триває повітряна тривога, залишайтеся в укриттях!”, – додав він.

Крім цього, у соцмережах повідомляли про вибухи у Львівській області. Голова ОВА Максим Козицький підтвердив, що в області працювала ППО.

Начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець сповістив, що Уманщина без світла. Він зазначив, що це пов’язано із влучанням ракети по енергооб’єкту в сусідній області. Про яку область йдеться – не інформує.

На масовані обстріли України вже відреагували в Офісі президента.

“Чергові ракетні обстріли від терористів, які воюють з цивільною інфраструктурою та людьми. Нічого, витримаємо. Мрія росіян про проблеми в тилу і припинення звільнення територій України – інфантильна. Ми стаємо лише зліші, щодня. А це означає, що будемо давати ще сильнішу відповідь”, – написав очільник ОПУ Андрій Єрмак.

Обстріли росіян 22 жовтня: що варто знати

Як повідомляє Генштаб, протягом доби противник завдав 5 ракетних та 19 авіаційних ударів, здійснив понад 94 обстріли з реактивних систем залпового вогню.

Ворожих ударів зазнали райони близько 20 населених пунктів. Це, зокрема, Харків, Куп’янськ; Бахмут, Одрадівка, Мар’їнка, Зеленопілля Донецької області; Запоріжжя, а також Нововоскресенське на Херсонщині. Окупанти обстріляли з РСЗВ та важкої артилерії й Нікопольський район Дніпропетровщини. Близько 1000 родин без світла.

Також упродовж минулої доби окупанти атакували українських воїнів у трьох областях. // УНІАН