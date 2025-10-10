Rheinmetall надасть Україні системи ППО Skyranger 35 за кошти із заморожених активів РФ
Німецький оборонний концерн Rheinmetall передасть Україні ще кілька установок Skyranger 35, їхнє фінансування забезпечать кошти зі заморожених російських активів.
Про це пише “Європейська правда” з посиланням на заяву компанії.
Компанія повідомила, що передасть Україні додаткові системи протиповітряної оборони Skyranger 35 на базі Leopard 1. Вартість замовлення становить сотні мільйонів євро.
У заяві наголосили, що системи фінансуються за рахунок коштів, отриманих від заморожених російських активів. Виробництво та інтеграція систем будуть здійснюватися компанією Rheinmetall Italia SpA в її штаб-квартирі в Римі.
“Ми вдячні Україні за довіру, яку вона нам надала. Ми також хотіли б подякувати країні ЄС за підтримку, яка підкреслює наші постійні зусилля з підтримки України”, – сказав Армін Паппергер, генеральний директор Rheinmetall.
Leopard 1 Skyranger 35 поєднує в собі мобільність і захист гусеничної машини з винятковою ефективністю зенітної системи на базі гармати. Skyranger 35 оснащений револьверною гарматою KDG 35/1000 калібру 35-мм x 228 з швидкістю стрільби тисяча пострілів на хвилину.
Вона має дальність до 4 тисяч метрів і високий ступінь сумісності з револьверною гарматою Oerlikon Revolver Gun Mk 3.