Rheinmetall передасть Україні ще 20 БМП Marder

Поставку профінансує німецький уряд.

Німецький збройовий концерн Rheinmetall отримав замовлення на поставку Україні додаткових 20 бойових машин піхоти Marder 1A3. Їх поставлять у першій половині наступного року, йдеться у пресрелізі Rheinmetall.

Зазначається, що поставку на декілька десятків мільйонів євро профінансує Німеччина. Загалом Rheinmetall вже поставив для ЗСУ сотні таких БМП, повідомили у концерні.

Версія Marder 1A3 має додатковий лазерний далекомір для ефективного та точного ураження цілей. Вперше такі БМП Rheinmetall на замовлення Німеччини поставив у березні 2023 року. Після цього відбувались їх подальші поставки.

Rheinmetall почав ремонтувати БМП Marder зі своїх запасів навесні 2022 року за власний кошт. З того часу їх безперервно ремонтують та передають для негайного розгортання, підкреслили у концерні. // Дзеркало тижня