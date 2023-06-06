Рівень води в р. Дніпро може піднятися до 5 м. Список безпечних районів Херсона, куди евакуюватися
Через підрив Каховської ГЕС, вода в річці Дніпро може піднятися до 5 метрів. Тому Херсон може потрапити у зону катастрофічного затоплення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Херсонську МВА.
Ті, хто проживають вздовж берегової лінії річок Дніпро та Кошова, необхідно направлятися у наступні безпечні райони:
- мешканцям селища Антонівка піднятися до вулиць Горького та Антонівської;
- мешканцям Дніпровського району піднятися до вулиці Херсонської (в район площі В’ячеслава Чорновола), шосе В’ячеслава Чорновола та вулиці Перекопської;
- мешканцям Суворовського району піднятися до вулиць Гімназичної, Соборної та Грецької;
- мешканцям Корабельного району, у тому числі Карантинного острова, піднятися до вулиці Качельної (вище площі Корабелів) та вулиці Полтавської;
- мешканцям селища Зимівник піднятися в район міського цвинтаря;
- мешканцям селища Комишани піднятися до вулиці Центральної;
- мешканцям селища Приозерного піднятися вище вулиці Білозерської.
Також жителям Херсона рекомендують вимкнути електроприлади, газові плити, візьміть документи, необхідні речі, запас їжі та питної води.