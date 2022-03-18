Російська пропаганда масово розповсюджує фейки про Збройні Сили України

Російські пропагандисти масово розповсюджують інформацію про те, що, начебто, Збройні Сили України кидають у бій непідготовлених воїнів.

Основна форма поширення фейку – коментарі у чатах та соціальних мережах, виконані переважно за допомогою фальшивих акаунтів, так званих «ботів» та «тролів», часто погано підготовлених. Але можуть зустрічатися й матеріали «інформаційних агентств».

Основні ознаки:

— Емоційність викладу

— Неможливість ідентифікації автора тексту

— Підкреслена «українськість»

— Застосування штампів у стилі розп’ятого хлопчика, фраз на кшталт «Обещали подготовку, отправили копать окопы, не стреляли вообще», та ін.

Інформуємо:

Подібна інформація не відповідає дійсності. Головний доказ цьому — великі втрати у лавах збройних сил рф.

Командування Сухопутних військ Збройних Сил України проводить мобілізаційні заходи виважено та грамотно. У підрозділи Збройних Сил України, територіальної оборони, інших військових формувань бажають записатися добровольцями тисячі українців, які мають досвід бойових дій. Десятки тисяч бажаючих чоловіків та жінок не мають такої змоги і чекають своєї черги якраз тому, що територіальні центри комплектування (колишні військкомати) приймають на службу людей із відповідним військовим фахом по мірі того, як розгортаються підрозділи й усі види їх забезпечення.

Воювати «гарматним м’ясом», без підготовки, за принципами «с одной трехлинейкой на троих» «оружие добудешь в бою» і «солдат не надо жалеть, бабы нарожают» завжди було і залишається прерогативою росіян-окупантів.

До того ж, керівними документами Збройних Сил України та Сухопутних військ ЗС України начальникам ОТЦК та СП заборонено призивати громадян, які раніше не мали досвіду проходження військової служби.

Командування Сухопутних військ, Керівництво Української держави та Збройних Сил цінує життя кожного нашого громадянина і дає можливість вступити в боротьбу за волю України лише з належним озброєнням та належною підготовкою, щоби наші воїни мали якнайвищі можливості виконати завдання, знищити ворога і вижити.

Ми методично і планомірно ліквідуємо російських окупантів і продовжимо робити це до перемоги України у російсько-Українській війні.

Наразі проводиться активна робота зі створення коллцентрів на базі обласних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки аби громадяни мали нагоду звертатись до ОТЦК та СП безпосередньо за місцем призову військовослужбовців.

У зв’язку з великою кількістю охочих вступити до лав ЗСУ та, оскільки здійснюється мобілізація великої кількості людей, ОТЦК та СП перевантажені — у зв’язку з чим можуть виникати організаційні проблеми. Ми просимо вас у разі призову ваших близьких та рідних на військову службу без відповідної підготовки або належного екіпірування повідомляти Міністерство Оборони та керівництво ЗСУ.

В кожному індивідуальному випадку будемо реагувати окремо.

Разом переможемо!

Слава Україні!

Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine