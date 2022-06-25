Російська ракета влучила в СТО та автомийку в Сарнах, загинули три особи

Російські війська завдали ракетного удару по Сарнах (Рівненська область), на даний момент відомо про трьох загиблих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram начальника Рівненської обласної військової адміністрації Віталія Коваля.

«За моєю спиною наслідки ракетних ударів по місту Сарни Рівненської області. Дві ракети влучили в об’єкти цивільної інфраструктури — це СТО і з мийкою і ще один комплекс з ремонту автомобілів. За попередніми даними, троє загиблих, четверо потерпілих перебувають у лікарнях», — зазначив він. він.

За його словами, двоє постраждалих у тяжкому стані. Під завалами можуть бути ще люди.