Російські льотчики планують втечу до країн Південної Америки

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На тлі відступу російської армії, у військовому середовищі країни-окупанта точаться розмови про неминучість поразки та притягнення до відповідальності всіх учасників агресії проти України.

Одразу в кількох авіаційних гарнізонах повітряно-космічних сил росії родини членів екіпажів літаків, які завдавали ракетних ударів по території України обговорюють втечу з країни та переховування від міжнародного правосуддя.

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Так само як нацисти після Другої світової війни, російські злочинці планують емігрувати до країн Південної Америки.

Воєнна розвідка України оприлюднює особисті дані льотчиків 14 армії ВПС і ППО (м. Єкатеринбург), які брали участь у бойових діях на території України.

Нагадуємо, що всіх воєнних злочинців буде викрито та за злочини проти мирного населення України притягнуто до відповідальності.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України

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