Російські льотчики планують втечу до країн Південної Америки

На тлі відступу російської армії, у військовому середовищі країни-окупанта точаться розмови про неминучість поразки та притягнення до відповідальності всіх учасників агресії проти України.

Одразу в кількох авіаційних гарнізонах повітряно-космічних сил росії родини членів екіпажів літаків, які завдавали ракетних ударів по території України обговорюють втечу з країни та переховування від міжнародного правосуддя.

Так само як нацисти після Другої світової війни, російські злочинці планують емігрувати до країн Південної Америки.

Воєнна розвідка України оприлюднює особисті дані льотчиків 14 армії ВПС і ППО (м. Єкатеринбург), які брали участь у бойових діях на території України.

Нагадуємо, що всіх воєнних злочинців буде викрито та за злочини проти мирного населення України притягнуто до відповідальності.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України